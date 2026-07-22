Jsou AI browsery nesmysl, nebo je jen příliš brzo?

ChatGPT Atlas byl webový prohlížeč vyvinutý společností OpenAI, který integroval schopnosti umělé inteligence ChatGPT přímo do uživatelského rozhraní pro prohlížení internetu. Nejedná se tedy jen o model, ale o samostatnou aplikaci postavenou na jádru Chromium, která mění způsob, jakým uživatelé s webem interagují. První reakce byly nadšené, ale po necelém roce autoři na sociální síti X oznámili, že ukončují jeho vývoj.
Lastly, with all these updates, we are going to be sunsetting Atlas.— James Sun (@JamesZmSun) July 9, 2026
All these capabilities were built on what we learned from Atlas users who took a leap of faith on a new browser.
You taught us how agents can help make browsing and doing work on the open web better, and we…
Namísto zadávání klíčových slov do vyhledávače (jako Google) a ručního procházení seznamu odkazů mohou uživatelé s AI v postranním panelu prohlížeče vést dialog o tom, co hledají. AI provede vyhledávání za ně a předloží shrnutí nebo přímou odpověď. Atlas byl navržen tak, aby si pamatoval předchozí interakce a kontext prohlížení uživatele. To umožňuje personalizovanější odpovědi a doporučení, protože AI „zná“ uživatelovy preference a historii hledání. V pokročilých verzích měl Atlas nabídnout tzv. „Agent režim“, kde by AI mohla provádět akce jménem uživatele, jako například provedení rezervace v restauraci nebo objednání zboží z e-shopu.
Zní to jako splněný sen. Web vždy byl a bude nepřehlednou džunglí a dostat k ruce pomocníka, který by vám v ní pomohl vyznat, by nebylo vůbec od věci. Tak proč celý projekt selhal? Důvodů je jako vždy více.
Zvyk je železná košile
Trhu s prohlížeči neotřesitelně vládne Google Chrome následovaný Safari od Applu. Přimět uživatele, aby změnili své hluboce zakořeněné návyky a přešli na úplně nový prohlížeč, je pro jakéhokoliv nováčka téměř nadlidský úkol a své o tom ví Microsoft, který i přes obří investice do Edge stále bojuje o jednotky procent. Pro OpenAI by boj na tomto poli znamenal obrovské pálení peněz s velmi nejistým výsledkem.
Proto strategie přešla k tomu, že AI dokáže klikat, vyhledávat a nakupovat přímo ve vašem stávajícím Chrome nebo Safari. Díky nové desktopové aplikaci ChatGPT má OpenAI nyní k dispozici desktopovou aplikaci s rozsáhlými funkcemi prohlížeče. ChatGPT také podporuje rozšíření pro desktopovou verzi prohlížeče Chrome. Díky tomu mohou uživatelé prohlížeče Chrome využívat integraci ChatGPT, aniž by museli úplně přecházet na jiný prohlížeč.