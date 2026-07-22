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Jsou AI browsery nesmysl, nebo je jen příliš brzo?

Slepé uličky
Ondřej Pohl
Jsou AI browsery nesmysl, nebo je jen příliš brzo?
Fotografie: Martin Fajmon, fZone.cz

Od začátku příchodu velkých jazykových modelů je jasné, že nezůstane pouze u chatbotů, kam píšete zadání a kopírujete výsledky. V současné době tak běží závod o to, kam se podaří AI integrovat tak, aby dělala věci za nás. A jeden z účastníků skončil nedlouho po startu.

ChatGPT Atlas byl webový prohlížeč vyvinutý společností OpenAI, který integroval schopnosti umělé inteligence ChatGPT přímo do uživatelského rozhraní pro prohlížení internetu. Nejedná se tedy jen o model, ale o samostatnou aplikaci postavenou na jádru Chromium, která mění způsob, jakým uživatelé s webem interagují. První reakce byly nadšené, ale po necelém roce autoři na sociální síti X oznámili, že ukončují jeho vývoj.

Namísto zadávání klíčových slov do vyhledávače (jako Google) a ručního procházení seznamu odkazů mohou uživatelé s AI v postranním panelu prohlížeče vést dialog o tom, co hledají. AI provede vyhledávání za ně a předloží shrnutí nebo přímou odpověď. Atlas byl navržen tak, aby si pamatoval předchozí interakce a kontext prohlížení uživatele. To umožňuje personalizovanější odpovědi a doporučení, protože AI „zná“ uživatelovy preference a historii hledání. V pokročilých verzích měl Atlas nabídnout tzv. „Agent režim“, kde by AI mohla provádět akce jménem uživatele, jako například provedení rezervace v restauraci nebo objednání zboží z e-shopu.

Nový prohlížeč ChatGPT Atlas je nenápadná revoluce, kterou si okamžitě zamilujete – Dojmy z používání
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Zní to jako splněný sen. Web vždy byl a bude nepřehlednou džunglí a dostat k ruce pomocníka, který by vám v ní pomohl vyznat, by nebylo vůbec od věci. Tak proč celý projekt selhal? Důvodů je jako vždy více.

Zvyk je železná košile

Trhu s prohlížeči neotřesitelně vládne Google Chrome následovaný Safari od Applu. Přimět uživatele, aby změnili své hluboce zakořeněné návyky a přešli na úplně nový prohlížeč, je pro jakéhokoliv nováčka téměř nadlidský úkol a své o tom ví Microsoft, který i přes obří investice do Edge stále bojuje o jednotky procent. Pro OpenAI by boj na tomto poli znamenal obrovské pálení peněz s velmi nejistým výsledkem.

Proto strategie přešla k tomu, že AI dokáže klikat, vyhledávat a nakupovat přímo ve vašem stávajícím Chrome nebo Safari. Díky nové desktopové aplikaci ChatGPT má OpenAI nyní k dispozici desktopovou aplikaci s rozsáhlými funkcemi prohlížeče. ChatGPT také podporuje rozšíření pro desktopovou verzi prohlížeče Chrome. Díky tomu mohou uživatelé prohlížeče Chrome využívat integraci ChatGPT, aniž by museli úplně přecházet na jiný prohlížeč.

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