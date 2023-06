Levnější obdoba Apple Vision Pro by mohla přijít napřesrok

Fotografie: Apple

Nekonečné možnosti rozšířené reality brýlí Apple Vision Pro nepřestávají fascinovat odbornou i laickou veřejnost. A to i přestože do prodeje přijdou až další rok s řadou omezení. To největší však spočívá v jejich samotné ceně. 3 499 dolarů je po hypotetickém přepočtu a přidání daně skoro 100 tisíc korun, což vysoce překračuje rozpočet na elektroniku celých rodin.

Počítá se ovšem s tím, že tak drahý bude jen první model a pak klesající cena technologií a případná masová výroba otevřou cestu ke zlevňování následovníků. Tuto teorii nyní potvrzuje i analytik Mark Gurman z bloomberg.com. Podle něj má Apple ve vývoji hned dvě verze brýlí pro rok 20225. Jedna se zaměří na vyšší výkon a lepší dovednosti, druhá se naopak bude snažit stlačit cenu. Mohla by se jmenovat pouze „Apple Vision“, případně „Apple Vision One“.

A jak přesně by mělo ke snížení ceny dojít? V původní verzi Vision Pro jsou nejdražšími součástmi čipy M2 a R1, dva displeje 4K micro-LED a hardware kamery a snímače. Aby Apple snížil náklady, mohl by pravděpodobně použít méně kvalitní obrazovky, procesor nižší specifikace a také menší řadu kamer a snímačů. K úvaze připadá ještě možnost odstranit audio brýlí a namísto toho tlačit uživatele k používání vlastních sluchátek AirPods Pro pro zvuk.