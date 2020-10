Mall Pay představil skipovací kartu. Zdarma odloží platbu do 50 000 Kč až na 50 dní

Fotografie: Mall

Limit na odloženou platbu, do kterého se nyní vejde i vybavení domácnosti, splatnost až 50 dní, ale také minimalistická platební karta s vlastnostmi kreditky bez nutnosti zakládat účet v bance. Tyto nové produkty představil fintech Mall Pay dva týdny po získání licence poskytovatele platebních služeb malého rozsahu od České národní banky. Zájemce o ně dokáže prověřit online do několika minut.

Mall Pay nově nabídne čtyři zákaznické účty: Na zkoušku, Start, Plus a Komplet. Základní nazvaný „Na zkoušku“ je totožný se službou, jakou uživatelé mohli využívat zdarma doposud. Druhý „Start“ je taktéž zdarma, vyžaduje však detailnější identifikaci a prověření uživatele a jeho příjmů, díky čemuž může nabídnout limit 50 000 Kč se splatností až 50 dnů, respektive do 20. dne následujícího měsíce s možností odložení části vyúčtování o další měsíc. Ověření probíhá online, přes zákaznickou zónu Mall Pay nebo prostřednictvím aplikace, a je záležitostí několika minut.

Skipování znamená v pojetí Mall Pay přeskočení překážek spojených s placením.

Spolu s novými produkty zavádí Mall Pay také nový zákaznický komunikační koncept. Pro kartu, která se svými vlastnostmi blíží kreditce, vytváří vlastní kategorii „skipovací karty“. Skipování znamená v pojetí Mall Pay přeskočení překážek spojených s placením, které jako bariéra brání úspěšnému dokončení nákupu, ale také minimalizaci všech administrativních kroků nutných k získání účtů a karty.

„Lidé vnímají podstatný rozdíl mezi odložením platby jako povinností a přeskočením všech nepříjemných věcí spojených s placením a objednávkou zboží. Skipování tedy výrazně lépe vyjadřuje, co chceme zákazníkům přinést. Neodkládáme totiž pouze platbu. Umožňujeme přeskočit výběr platební metody, zadávání karetních údajů, odpočítávání dnů do výplaty nebo starosti s reklamací, pokud vyberete špatné zboží. A díky jednoduchému zákaznickému prostředí také bankovní byrokracii,“ uvádí Adam Kolesa, CEO Mall Pay.

Skipovací platební karta byla navržena v trendy modrém minimalistickém designu a je možné ji propojit s Google Pay nebo Apple Pay. Jednoduše se ovládá přes aplikaci Mall Pay, kde není problém ji například rychle zablokovat poté, co sama upozorní na podezřelé transakce. Je možné s ní platit kdekoliv, tedy na internetu i v běžných obchodech. Problémem není ani platba v zahraničí. Směnné kurzy zajišťuje ČSOB, která skipovací platební kartu Mastercard vydává.

Skipovací platební kartu získají účty s názvem Plus a Komplet. Plus za 39 korun měsíčně je pro všechny, kteří chtějí využívat její limity při nákupech i mimo e-shopy se skipovacím tlačítkem Mall Pay. Oproti Startu nabídne kromě karty například 2× ročně možnost využít řemeslníka v případě nenadálé události – třeba zabouchnutých dveří nebo prasklé vody. Zákaznický účet Komplet je navržen pro všechny, kteří nakupují často. Mall Pay ho nabídne za 89 korun měsíčně a oproti účtu Plus přidává dopravu zdarma na výdejny v síti Uloženky, na výdejny Mall nebo do Mall boxů, předplatné magazínu dTEST a získávání trojnásobného počtu věrnostních bodů v rámci loajalitního programu.

Dali jsme si za cíl přinést produkty, které budou ušité často nakupujícím Čechům na míru a zároveň budou dostatečně technologicky vyspělé.

Možnost platit s Mall Pay v současnosti nabízí více než stovka partnerů včetně e-shopů skupiny Mall Group. Představení nové skipovací platební karty, která odloží platbu při nakupování kdekoliv v ČR i ve světě, mu umožní podle odhadů navýšit počet realizovaných plateb až pětinásobně. To vše v době, kdy zájem obchodníků o odloženou platbu roste a blíží se jedna z nejkomplikovanějších vánočních sezon za poslední dekádu.

„Dali jsme si za cíl přinést produkty, které budou ušité často nakupujícím Čechům na míru a zároveň budou dostatečně technologicky vyspělé, aby pomohly také obchodníkům. Netajíme se tím, že chceme Mall Pay platbou nahradit dobírku – zákazníkům dáváme šanci zaplatit až po prohlédnutí zboží, obchodům zase obdržet peníze stejně rychle, jako by zákazník platil kartou. A to vše bez nákladů navíc,“ uvádí Adam Kolesa. „Každý obchodník ví, že ohlídat náklady bude o letošních Vánocích dvojnásobně složité, a s platbou Mall Pay jsme jim připraveni pomoct.“

Podobné problémy – tedy zjednodušení plateb pro zákazníky i e-shopy – řeší ostatně celý vyspělý svět. I z toho důvodu jsou platební metody spojené s možností odložit platbu nejrychleji rostoucími v Česku i Evropě. Podle Global Payments Report porostou BNPL (buy now – pay later) platby 28% tempem během následujících pěti let. V regionu EMEA je již dnes prostřednictvím odložených plateb financováno 5,8 % e-commerce nákupů, přičemž do dvou let půjde o skoro 9 %.