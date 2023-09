Vybíráme nejlepší bezpečnostní kamery

Fotografie: Martin Fajmon, fZone.cz

Jedete na výlet či dovolenou a chcete mít domácnost doslova pod palcem? Nabízí se zabezpečení pomocí kamer, díky kterým budete mít přehled o tom, co se děje doma, zatímco vy si užíváte zaslouženého odpočinku. Na trhu existuje nespočet zajímavých kamer, my se zaměříme na ty, které jsme si vybrali i my sami, a to z různých důvodů. Kvalitní kamery dnes už nemusí zruinovat váš rodinný rozpočet, proto se v našem výběru objevují i kamery doslova za pár stokorun.





Xiaomi Smart Camera C300

Začneme nejlevnější kamerou z dnešního výběru, rozhodně však ne nezajímavou. Xiaomi Smart Camera C300 je kamera, která vám za 1 300 Kč zpřístupní mnoho pokročilých funkcí a to je přesně to, co máme rádi – výhodný poměr ceny a výkonu. Začneme provedením, kamera je tvořena základnou, která je otočná (uvnitř je dvouosý motor), horizontálně se dokáže otáčet v rozsahu 360°, vertikálně poté v rozsahu 108°. Jednou kamerou tam obsáhnete i opravdu velký prostor.

Rozměry kamery jsou příjemné, činí 115 × 78 × 78 mm, hmotnost poté 327 gramů. Co je ale hlavní, objektiv nabízí až 2K rozlišení (2 304 × 1 296 px), což je při této ceně opravdu slušná nabídka. Samozřejmě nechybí reproduktor a mikrofon pro obousměrnou komunikaci. Ovládání je snadné díky aplikaci Xiaomi Home, bohužel však aplikace není lokalizovaná, těch pár anglických slovíček se tak případně budete muset doučit.

Zajímavá je rovněž funkce rozpoznání dětského pláče, takže kameru můžete využít i jako dětskou chůvičku, kdy oceníte nejen kvalitu obrazu, ale také špičkovou světelnost. Ve výbavě nechybí funkce sledování pohybu. V praxi to funguje tak, že pohybující se osobu kamera sleduje a natáčí. Ve výbavě je i možnost spárování kamery s Amazon Alexou a Google Asistentem, podpora Apple HomeKit bohužel chybí.

Eve Cam Secure Indoor Camera

Eve Cam Secure Indoor Camera je kamera, kterou jsem si opravdu oblíbil. V opravdu kompaktním těle nabídne objektiv, který umožní nahrávat video v rozlišení 1 920 × 1 080 px při 24 FPS. Natáčí přitom do formátu H.264. V praxi se toto rozlišení osvědčilo, je dostatečně jemné a umožní částečné přiblížení, samozřejmě jen digitální.

Na rozdíl od Xiaomi není základna kamery Eve otočná, má však záběr 150 stupňů, nechybí infračervený senzor pro natáčení ve tmě, kdy Eve garantuje viditelnost až na 5 metrů. Kamera umožní obousměrnou komunikaci, na jejím těle je jak mikrofon, tak slušně výkonný reproduktor. Pokud se rozhodnete, můžete kameru instalovat i na zeď, v balení je potřebné vybavení. Kamera má ohebný krk, její instalace je tedy snadná, nastavit si navíc můžete prakticky libovolný sklon.

Narozdíl od kamery od Xiaomi je Eve Cam ideální pro uživatele iOS, protože nabízí plnou podporu Apple Homekit, včetně Apple HomeKit Secure Video. Můžete tedy využít všech benefitů, které Apple HomeKit Secure Video nabízí, včetně nastavení různých automatizací v rámci systému iOS. Kamera vyjde na zhruba 3,5 tisíce korun, v rámci různých akcí však můžete pár stokorun ušetřit.

Tapo C420S2/Tapo C400S2

Pokud potřebujete trochu flexibilnější řešení, nabízí se kamera Tapo C420S2. Jde o set dvou kamer a řídící jednotky. Kamery jsou opatřeny vlastním akumulátorem, díky kterému vydrží v pohotovosti až půl roku. Znamená to, že kamera v průběhu fungování zaznamenává jen vybraný pohyb, aby tak šetřila kapacitu baterie. V nastavení si můžete zvolit, co přesně má kamera sledovat, zda vás má na pohyb upozornit formou notifikace a mnohé další. Instalace je také snadná, můžete využít přibalený stojánek, nebo kameru nainstalovat na zeď.

Velkou výhodou kamer je přisvětlení, které je opravdu silné a zastoupí opravdu výkonnou svítilnu. Díky tomu můžete i večer streamovat barevné video, protože přisvětlení je účinnější než infračervené senzory. Kamera je odolná dle certifikace IP65, deštík ji tedy nerozhází. Záznamy lze ukládat na paměťovou kartu, nebo do cloudu, díky placené službě Tapo Care.

Čekáte na kvalitu záznamu, viďte? Potěší vás jistě informace, že kamera zvládne záznam ve 2K rozlišení. Samozřejmostí je obousměrná komunikace, díky přítomnosti mikrofonu a reproduktoru. Set dvou kamer a řídící jednotky pořídíte za velmi přívětivou cenu, okolo 6 tisíc korun. Pokud se smíříte s Full HD rozlišením a nepotřebujete přisvětlení pomocí lampy, můžete pořídit set Tapo C400S2, který vyjde na 4 tisíce korun, stále dostanete dvojici kamer a řídící jednotku.

Anker Eufy S330 (eufyCam 3)

Máte opravdu vysoké nároky? V tom případě by se vám mohl líbit set Anker Eufy S330, kdy získáte dvojici kamer a řídící jednotku. Stejně jako Tapo nabízí kamery Anker vlastní baterii, díky které vydrží až 1 rok v pohotovosti Pokud navíc kameře dopřejete alespoň 2 hodiny slunečních paprsků denně, výdrž se prodlouží prakticky donekonečna – pomáhají tomu malé solární články, které mají kamery přímo na sobě.

Odolné jsou dle certifikace IP67 a nabízí 4K rozlišení, díky kterému se můžete spolehnout na opravdu detailní záběry. Výhodou kamer je i fakt, že mají magnetickou základnu, díky které můžete kameru jednoduše „připnout“ například na kovové zábradlí, nebo schodiště. V balení samozřejmě naleznete i další instalační prvky pro připevnění na stěnu.

Záznamy lze ukládat do stanice Eufy HomeBase a její 16GB interní paměti, ovšem díky možnosti rozšíření můžete přidat vlastní disk s kapacitou až 16 TB. To je tedy úctyhodné úložiště! Kamery včetně stanice pořídíte za zhruba 16,5 tisíce korun, v ceně jsou jak dvě kamery, tak i nejmodernější řídící jednotka Eufy HomeBase 3 s vlastní pamětí a funkcí BionicMind AI, která umí odlišit obyvatele domácnosti od nezvaných hostů, což snižuje četnost planých poplachů a zbytečných nahrávek.