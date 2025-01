Nově objevený 60metrový asteroid míří k Zemi. Šance střetnutí je 1 ku 83

Fotografie: pixabay.com

Minulý rok byl objeven nový asteroid 2024 YR4, který spadá do blízkozemních objektů Země a je tak sledován NASA kvůli možnému střetu se Zemí. Podle space.com je aktuálně od Země vzdálen více než 43 milionů kilometrů, ale postupně se přibližuje. Asteroid je široký přibližně 60 metrů a podle výpočtů jeho oběžné dráhy je pravděpodobnost 1 ku 83, že by mohl zasáhnout Zemi.

Nejblíže k Zemi se ocitne 22. prosince 2032, kdy se přiblíží na vzdálenost 106 200 km. To je téměř čtyřnásobně blíže, než je od nás vzdálen Měsíc. A jelikož vědci musejí počítat i s určitou odchylkou při výpočtech, vzniká riziko přímého střetu se Zemí. Asteroid sice nemá velikost, kterou by napáchal obrovské škody, ale pokud by vstoupil do atmosféry, mohl by v ní vybuchnout nebo utvořit na zemi impaktní kráter. Tento asteroid se tak dostal na první místo tabulky seznamu rizik dopadu blízkozemních objektů (NEO) u ESA i NASA.

Asteroid byl nalezen díky projektu ATLAS a dalekohledu umístěnému v Chile. I když je tu šance zásahu, vědci přesto klidní situaci. „Lidé by se toho zatím rozhodně neměli obávat. Pravděpodobnost dopadu je stále velmi nízká a nejpravděpodobnějším výsledkem bude blízko se přibližující kámen, který nás mine,“ uvedl pro space.com David Rankin, který je lovcem asteroidů. Dodal také, že jeho oběžná dráha se stále může změnit, ale riziko dopadu je stále malé.

A 196-foot-wide asteroid has a 1-in-83 chance of striking Earth in 2032. An expert tells https://t.co/mhkhgKSdsr where this asteroid could impact our planet and what level of destruction it could cause. https://t.co/WoNv34g2gA — SPACE.com (@SPACEdotcom) January 28, 2025

I v případě, že by ke střetu se Zemí došlo a asteroid by vstoupil do atmosféry, nejednalo by se o velký problém, ale v místě dopadu by mohl způsobit škody. Záleželo by také, z čeho je asteroid složen a kam by nakonec dopadl. To zatím astronomové nejsou schopni s určitostí zjistit, jelikož je asteroid velmi daleko. Lepší charakteristiku by mělo jít zjistit v roce 2028, kdy asteroid prolétne kolem Země ve vzdálenosti asi 8 milionů kilometrů. Vědci tak budou moci lépe určit jeho velikost.