Oral-B představil špičkový magnetický kartáček iO Series 10 se stanicí iOSense

Fotografie: Martin Pultzner, fZone.cz

Veletrh MWC není jen o telefonech, tabletech a počítačích, stále více se zde ukazují moderní prostředky pro vaše zdraví, které se navíc skvěle hodí do chytré domácnosti. Nemohli jsme přitom opomenout stánek Oral-B, kde na nás čekalo hned několik zajímavých novinek. Tou nejzajímavější je nepochybně nový magnetický zubní kartáček iO 10 s nabíjecím stojánkem iOSense.

Oral-B iO Series 10 je nejmodernější magnetický kartáček

Oral-B je značka, která je doporučována zubními lékaři, a tak je jasné, že tu máme opravdového pomocníka pro cestu za zdravými zuby a dásněmi. Díky stojánku iOSense s umělou inteligencí se můžete spolehnout na to, že vaše zuby budou čištěny správně, ale také šetrně. Technologie iOSense zajistí nastavení odpovídajícího času čištění zubů a postará se o to, abyste nevynechali jedné místo. To vše díky časovači a podsvícením segmentům, které vás navádí ke správnému čištění. Stojánek komunikuje s aplikací Oral-B pomocí Wi-Fi, aby byl zajištěn rychlý přenos dat. Přes aplikaci se stojánek také konfiguruje.

Kartáček nabízí barevný OLED displej, skrze který se také ovládá. Nastavit tak můžete intenzitu čištění, měnit režimy, případně změnit jazyk prostředí. Kartáček je rovněž vybaven tlakovými senzory, které rozpoznají, pokud při čištění tlačíte příliš, nebo naopak málo. Pak vás upozorní barevný pás na kartáčku. Funkce lze samozřejmě nastavovat i skrze aplikaci Oral-B, kde následně vidíte i statistiky čištění a případně také informace, zda jste si zuby čistili správně, tedy s ideálním tlakem a na všech místech v ústní dutině. Pomáhá tomu i 3D model ústní dutiny, kde vám aplikace vyznačí případná nedočištěná místa. Aplikace bude sloužit i k OTA updatům, výrobce tak může přidávat různé novinky po dobu životnosti kartáčku.

Stanice iOSense je zároveň nabíječka, která kartáček nabije za necelé 3 hodiny. V dnešní době, kdy se kartáčky nabíjí indukčně klidně i celou noc, jde o skvělou a hlavně užitečnou novinku. V balení nechybí ani speciální pouzdro Power2Go, kterým lze kartáček dobíjet i na cestách. Pouzdro má proprietární konektor pro nabíjení, avšak ne proto, aby majitelům výrobce komplikoval život, jde o bezpečnost.

Oral-B iO 10 zvládne odstranit až o 100 % více plaku než klasické mechanické kartáčky. Dle studií už během 1 týdne pocítili uživatelé výrazné zlepšení stavu jejich dásní. Podle další studie dokáže tento magnetický kartáček vyčistit o 62 % více plaku, než kartáčky se sonickou technologií. Technologii iO byla navíc udělena pečeť České stomatologické komory za unikátní kombinaci jemných mikrovibrací a preciznost zubními lékaři inspirované kulaté kartáčkové hlavy.

Kartáček bude dostupný ve dvou barevných variantách, v bílé (Stardust White) a černé (Cosmic Black).