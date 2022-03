Oppo Air Glass nás v Barceloně překvapily svou lehkostí a praktickými funkcemi

Fotografie: Martin Pultzner, fZone.cz

Na sklonku loňského roku Oppo představilo svou vizi chytrých brýlí. Nešlo v nich cestou virtuální nebo rozšířené reality, ale „asistované reality“. Díky tomu je hardware lehký, vzdušný, neztrácíte kontakt s okolím, ale přesto máte přístup k mnoha důležitým informacím. Oficiální prezentace byla plná nejrůznějších způsobů využití a nás v Barceloně zajímalo, jak je tomu ve skutečnosti.

Oppo Air Glass: brýle z budoucnosti všední realitou

První kontakt ukazuje, že název není jen marketingový. Zařízení je skutečně lehké, snadno jej nacvaknete na své brýle a za chvíli o něm ani nevíte. Řečí čísel jde o 30 gramů, což stačilo na to nejdůležitější. Vedle samotného microLED displeje jde o reproduktor a ovládací plošku. Displej je monochromatický, a zvládá tak zobrazit 16 odstínů zelené. Nabíjení probíhá v proprietární kolébce, která funguje zároveň jako powerbanka. Za půl hodiny máte nabito, to stačí na 3 hodiny provozu. Společně s akumulátorem v nabíječce je to 10 hodin celkem.

Pohybem po postranní nožičce se přepínáte v menu. Zde se například nachází počasí, fitness statistiky, kalendář a podobné informace. Daleko zajímavější je ale navigace, která vás zbavuje nutnosti sledovat displeje hodinek nebo mobilu. Další praktickou funkcí je čtecí zařízení a také překlad v reálném čase.

Produkt je prozatím ve fázi demonstračního prodeje. V celé Číně je zatím 5 000 kusů, které slouží zároveň jako masový betatest. Než se Oppo Air Glass dostanou volného prodeje na mezinárodních trzích, bude to chtít ještě nějakou práci na ladění detailů. Čínská cena je prozatím v přepočtu asi 18 tisíc korun.