Poletí se! Mise Artemis I se vydá k Měsíci, sledujte živý přenos

Ředitel startu rakety Artemis I Charlie Blackwell-Thompson dal pokyn k oficiálnímu zahájení operací nakládání pohonných látek. To znamená, že z technického hlediska může start mise zhatit už jen počasí. Během tankovacích operací budou týmy plnit raketu SLS kapalným kyslíkem a kapalným vodíkem, počínaje hlavním stupněm rakety a poté přechodným kryogenním pohonným stupněm.

Watch our mega Moon rocket @NASA_SLS get fueled up for launch. Follow @NASAGroundSys for updates on propellant loading in preparation for the #Artemis I liftoff from @NASAKennedy . https://t.co/u3mjNzC8Hu

Poslední neznámou prvního kroku návratu na Měsíc je tak počasí. V době začátku startovacího okna má být z 80 % příznivé, přičemž v pozdější části okna se zvyšuje pravděpodobnost dešťových přeháněk. Pokud přeci jen dojde ke zpoždění, další možnost pro start nastane 2. a 5. září, pak za další dva týdny. Počasí však není v oblasti stabilní: hlavní překážkou by mohly být vysoké bouřkové mraky a případné srážky. Jen krátce před zahájením plnění udeřil do bleskosvodů u rampy blesk, ochranný systém však zafungoval na výbornou.

🚀One rocket. One mission. Many ways to watch #Artemis I launch to the Moon.



See the thread for simulcasts, including how to watch in 4K. Pick your favorite, set a reminder, and spread the word.



The two-hour launch window opens at 8:33am EDT on Aug. 29. https://t.co/D9RaNE9Gfq