Samsung nastiňuje budoucnost, v Las Vegas ukázal průhledný micro LED displej

Fotografie: Samsung

Na lasvegaském veletrhu CES 2024 se o příjemný rozruch postaral jihokorejský Samsung, který odhalil možnou budoucnost zobrazovacích panelů. Ukázal totiž průhledný displej. Můžete namítnout, že nejde o nic převratného. Z části máte pravdu. Mnozí výrobci s průhlednými displeji koketují již dlouhá léta a vzpomenout lze dokonce i na jeden takový telefon, jmenovitě šlo o Sony Xperia Pureness. Samsung se však může pyšnit tím, že vyřešil mnohé neduhy průhledných displejů, a to vůbec prvním použitím v kombinaci s moderní technologií micro LED.

Jak můžete vidět na oficiálním videu výše, zobrazovací panel nemá v podstatě žádné rámečky. Díky tomu může dokonale splývat s okolím a ve správný moment zobrazit doplňující informace do jinak viděné reality. Současně uvidíte nejen to, co doposud, ale i virtuálně zobrazené informace, efekty či doplňky. Použití micro LED diod zajišťuje, že je obraz i skrze transparentnost dostatečně ostrý a především jasný.

V tuto chvíli je předčasné hovořit o tom, kdy se průhledný micro LED displej objeví v prodeji, protože prezentovaný kousek je prozatím prototypem vzniklým po 6 letech vývoje. Zpočátku bude nutné počítat i s velmi vysokou cenou. Pro přibližné srovnání můžeme uvést, že 98" micro LED televizor od Samsungu se na českém trhu nabízí za bezmála 1 milión Kč.