Snad neztratíme hlavu. Testujeme novou čističku Xiaomi Smart Air Purifier Elite

Fotografie: Martin Fajmon, fZone.cz

Když se řekne chytrá čistička vzduchu, automaticky si představím čističku od Xiaomi. Ne snad proto, že by jiní výrobci čističky vzduchu nevyráběli, ale své rané zkušenosti s čističkami mám spojené právě se značkou Xiaomi. Řada „Air Purifier“ je doslova ikonická, poslední roky však nepřicházely žádné výrazné změny, hlavně co se designu týká. Tomu je však konec, s příchodem čističky Xiaomi Smart Air Purifier Elite. Skoro by se až chtělo říci, že s původními čističkami nemá po stránce designu vůbec nic společného.

Čistička nám do redakce dorazila krátce poté, co se oficiálně objevila na tuzemském trhu. O tom, že jde o nabušenou novinku, svědčí i cena, čistička se totiž začíná prodávat za 9,5 tisíce korun, což je zhruba dvojnásobná částka, za kterou se prodává Xiaomi Smart Air Purifier 4, a zhruba o 3 tisíce více než za co se prodává doposud nejvýkonnější čistička od Xiaomi, model Smart Air Purifier 4 Pro.

S příchodem Xiaomi Smart Air Purifier Elite se mění zažitý standard, který jsme o čističkách od Xiaomi měli – už nejde o bílou matnou „krabici“, Xiaomi nově vsadilo na válcovitý tvar, který je rozdělen na dvě hlavní části – spodní část základny s prostorem pro filtr a vrchní část, která je od zbytku oddělitelná pomocí dvou pojistek. Ano, slyšíte správně, čističku lze rozdělit na dvě části, přičemž ventilátor a další důležitá technika se nachází právě ve vrchní části. Se základnou se pojí pomocí kovových kontaktů, díky tomu může vést přívodní kabel do elektrické sítě právě do základny a ne do „hlavy“ čističky. Aby Xiaomi obě části oddělilo i vizuálně, spodní strana je šedá, vrchní bílá, všechny části jsou naštěstí z matného plastu. Nebudeme vám lhát, vypadá to skvěle.

Přední části dominuje opravdu velký panel, který je částečně dotykový. Součástí jsou kapacitní senzory, pomocí kterých ovládáte jas čističky, režim čištění, aktivaci iontů a tlačítko, kterým čističku vypnete a zapnete. Po obvodu displeje vždy svítí barevný proužek, který barvou signalizuje stav ovzduší (zelená, oranžová a červená).

A novinky? Uvnitř se nachází UV světlo, které přefiltrovaný vzduch dezinfikuje. UV světlo v čističce vzduchu jsme viděli už dříve. Osobně to u Xiaomi vnímám jako skvělou novinku, protože účinnost dezinfekce UV světlem je mimořádná a nezpochybnitelná – UV světlo se používá pro hloubkovou dezinfekci například i v nemocnicích, kde se světlem sterilizují prostory i operační nástroje. Dodáme, že dezinfekci UV světlem lze vypnout. A pokud máte strach o své oči, můžete zůstat v klidu, světlo se nachází v uzavřeném modulu, do kterého nevidíte - takže Xiaomi zkrátka musíme věřit.

Čistička toho samozřejmě umí mnohem více, ovšem na detaily si budete muset počkat do připravované recenze. Pokud vás něco zajímá, ptejte se v diskuzi pod článkem.