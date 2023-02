Vlak do Bradavic právě vyjíždí, dnes vychází videohra Hogwarts Legacy

Milovníci kouzelné ságy Harryho Pottera z pera J. K. Rowlingové se dnes konečně dočkali dlouho očekávané videoherní adaptace s názvem Hogwarts Legacy. Její tvůrci se v ní však rozhodli nesoustředit na příběh Harryho Pottera, nýbrž se vrátit v čase zhruba o 200 let, aby mohli hráči zastat roli studenta kouzelnické školy Bradavic nadaného skutečně speciálními schopnostmi. Postavu si navíc mohou v editoru hned na začátku hry kompletně upravit dle svých představ.

Zajímavostí také je, že se na příběhu Hogwarts Legacy přímo nepodílela J. K. Rowlingová, nicméně vývojáři úzce spolupracovali s jejím týmem, aby zůstaly důležité aspekty věrné kouzelnému světu z knižní předlohy a splnily nepochybně vysoká očekávání fanoušků. Ti budou moci díky návratu do minulosti zároveň prozkoumat zcela nové příběhy a také poznat nové významné postavy Bradavic, které v knižních předlohách nebyly zmíněny. Dohrání by přitom běžnému hráči mělo trvat zhruba 35 hodin a 100% splnění všech úkolů, jejichž spektrum je skutečně široké, pak až 75 hodin herního času. Pro ty největší nadšence a sběratele pak připravilo studio spolu se Sony i speciální edici ovladače DualSense, kterou je však bohužel možné koupit pouze v USA a ve Velké Británii.

Pre-orders begin for the limited edition #HogwartsLegacy DualSense wireless controller on February 10th at 10 AM PT for the US and 10 AM GMT for the UK on https://t.co/5htEraWDLd (while supplies last - US & UK only). pic.twitter.com/SjjG2k0Mjn