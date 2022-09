Wi-Fi mesh systém za 1 300 Kč? I takové umí značka Mercusys

Fotografie: Martin Fajmon, fZone.cz

Do redakce nám dorazily meshové systémy Mercusys. Že nevíte o co jde? Nemusíte se obávat, nezkoušíme vám nasadit do domácnosti špiona z AliExpressu, za značkou Mercusys stojí značka TP-Link a předpokládám, že zde již tušíte, že můžete očekávat kvalitní produkty.

Mercusys na to jde však trochu po svém, do boje vyráží s velmi agresivními cenami, které jen těžko hledají konkurenci. My se dnes podíváme na zástupce Wi-Fi mesh systémů, o kterých na fZone.cz píšeme často a rádi. Do redakce se nám dostaly hned tři zástupci od této značky, konkrétně modely Halo H30G, Halo H70X a Halo H80X. Zatímco H30G je jakýmsi základním stavebním kamenem nabídky se špičkovým poměrem ceny a výkonu, H80X reprezentuje to nejlepší, včetně podpory Wi-Fi 6. Začneme ale popořádku.

Na celou obrazovku Mercusys Základní Mercusys Halo H30G je kostka, Mercusys Halo H80X a Halo H70X jsou kvádry a vypadají téměř identicky (liší se jen barvou základny, přičemž Halo H70X má šedou základnu)

Všechny zmíněné Wi-Fi mesh modely lze zprovoznit pomocí aplikace Mercusys, která je k dispozici zdarma pro iOS i Android. Někomu bude aplikace připomínat tu od TP-Linku, respektive aplikaci Deco pro stejnojmenné Wi-Fi mesh systémy této značky a nebude se mýlit.

Aplikace Mercusys

Osobně jsem však nadšený, protože aplikace je krásně přehledná a nastavení zabere opravdu jen pár minut. Stačí připojit vybraný model k modemu pomocí LAN kabelu, zapojit do sítě a počkat, než se vše nastaví. V rámci aplikace si pak můžete nastavit vlastní Wi-Fi síť, případně síť pro hosty.

Wi-Fi mesh řešení ocení prakticky každá domácnost.

Velkou výhodou je pochopitelně fakt, že jde o Wi-Fi mesh řešení, v rámci domácnosti tak máte jednu konkrétní Wi-Fi síť, ovšem díky vícero jednotkám Mercusys máte signál tam, kam by běžný modem nedosáhl. Navíc díky technologii mesh můžete procházet bytem či domem bez toho, aniž byste signál ztratili, zařízení se totiž přepojuje plynule a vy žádný výpadek nezaznamenáte. Modely Halo H30G, Halo H70X a Halo H80X se prodávají po 2 nebo 3 kusech, jeden je vždy spojen s modemem, který doma již máte, další jednotky můžete rozmístit libovolně po bytě. Aplikace vám hledání vhodného místa usnadní – pokud by byly jednotky příliš daleko, aplikace vás požádá o změnu umístění.

Halo H30G Halo H70X Halo H80X Přenosová rychlost 867 Mbit/s v pásmu 5 GHz + 400 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz 1 201 Mbit/s v pásmu 5 GHz + 574 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz 2 402 Mbit/s v pásmu 5 GHz + 574 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz Počet LAN 2 3 3 Pokrytí až... 320 m² 550 m² 650 m² Počet připojených zařízení až 100 více než 150 více než 150 Cena za 2/3 jednotky 1 300/1 800 Kč 2 700/4 000 Kč 3 400/5 000 Kč

Halo H30G, Halo H70X a Halo H80X se liší nejen cenou, ale také specifikacemi. Halo H30G zajistí bezdrátovou síť s maximální přenosovou rychlostí do 1,3 Gbit/s (867 Mbit/s v pásmu 5 GHz + 400 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz) a nabídne dva gigabitové porty na každé jednotce. Halo H70X zajistí síť s maximální přenosovou rychlostí do 1,8 Gbit/s (1 201 Mbit/s v pásmu 5 GHz + 574 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz) a konečně Halo H80X zajistí síť s maximální přenosovou rychlostí do 3 Gbit/s (2 402 Mbit/s v pásmu 5 GHz + 574 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz). Modely H70X a H80X tedy podporují standard Wi-Fi 6.

Na celou obrazovku Napájecí adaptér je shodný pro Halo H70X a Halo H30G, Halo H80X je opatřen výkonnějším adaptérem

Zmínit musíme také ceny, které si můžete prohlédnout v tabulce. Už za 1 300 Kč si můžete vytvořit stabilní síť, která zastřeší rozměrný byt, navíc lze přidat libovolný počet jednotek, pokud máte například větší dům. Jednotky budeme i nadále testovat, na další obsah se můžete těšit již brzy.