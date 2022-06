Disney+ právě odstartovalo v Česku. Přinášíme vám ty nejdůležitější informace

Disney+ si můžete aktivovat na tomto odkaze

Od dnešního dne si můžete užívat nespočet příběhů na streamovací platformě Disney+. Můžete vybírat z více než 800 filmů, 900 seriálů a 130 exkluzivních titulů z původní tvorby. Na své si přijde snad každý. Pořady pocházejí z produkce studií Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic a Star. Mezi ty nejznámější můžeme zařadit animované filmy Bolt, Ledové království, Zootropolis, Hledá se Nemo, Proměna a Toy Story. Na jednom místě najdete také všechny superhrdiny z Marvel Cinematic Universe. Vydáme se do světa Star Wars. S National Geographic se můžeme dozvídat nové zajímavosti nejen o přírodě a vrátit se v čase s našimi oblíbenými filmovými a seriálovými postavami, mezi které patří Simpsonovi, Griffinovi a Ztraceni. To ale není všechno.

Kde a kdy vlastně streamovací platforma vznikla? Poprvé společnost Disney spustila službu s názvem DisneyLife ve Velké Británii na konci roku 2015. Společnost chtěla zatím jen otestovat trh se streamovacími službami. Oficiální spuštění proběhlo až o 4 roky později, konkrétně 19. listopadu 2019 ve Spojených státech. Během dalších dvou let se služba začala rozšiřovat po Evropě, Asii a Latinské Americe.

Disney+ můžete sledovat na chytrých televizorech, set-top boxech, mobilních zařízeních, herních konzolích a v internetových prohlížečích. Mezi chytré televizory, které službu podporují, patří Hisense, LG, Panasonic a Samsung. Využít můžete také Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV a Chromecast. Mezi mobilní zařízení, kde můžete oblíbené pořady sledovat, patří tablety Amazon Fire, telefony a tablety s Androidem i iPhony a iPady. Aplikaci Disney+ můžete nainstalovat také na herní konzole Sony Playstation 4, Sony Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X a Xbox Series S.

