Na úvod a pro pochopení následujícího příběhu trocha teorie. Slack je uzavřená komunikační platforma využívána hlavně v korporátním prostředí. Jinými slovy je to takový „WhatsApp pro firmy“. Nejrůznější chatovací místnosti a jiné komunikační metody zde umožňují firmám zavádět hybridní nebo zcela vzdálený model práce, ale zachovat při tom způsob komunikace známý z běžných kanceláří.

Součástí každé takové virtuální chatovací místnosti je i Slackbot. Tento virtuální chatbot ve výchozím nastavení posílá například zprávy o údržbě systému. Může vás taky upozornit, že mluvíte o někom, kdo není součástí konverzace. Lze jej ale libovolně konfigurovat pro potřeby dané firmy: může vám například prozradit heslo na wi-fi, nebo večer připomene, abyste zhasli.

it's been long enough for me to admit publicly that when i left Gizmodo in 2022 I changed my Slack username to "SIackbot" and G/O Media failed to detect or delete it for months pic.twitter.com/DhMsOD0SZ9