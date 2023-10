Kterých 5 asteroidů má největší šanci na zasáhnutí Země?

Fotografie: pixabay.com

V naší Sluneční soustavě se nachází nespočet asteroidů a přibližně 33 000 z nich obíhá kolem Země v takové vzdálenosti, že je NASA pozoruje kvůli možnosti, že by mohly někdy v budoucnu zasáhnout Zemi. Dráhy těchto asteroidů jsou vypočítány na 100 let dopředu, a ačkoliv je pravděpodobnost toho, že nás zasáhnout prakticky nulová, některé z nich představují pro Zemi hrozbu. Které to jsou?

Bennu

Přijde vám, že jste tento název už někdy slyšeli? Je to pravděpodobné, jelikož se jedná o asteroid, ze kterého byly odebrány vzorky a minulý měsíc je NASA vyzvedla na Zemi. I když odběr vzorku měl jiný důvod než možnost srážky se Zemí, představuje tento asteroid největší potencionální hrozbu. Podle nationalgeographic.com je šance, že 24. září 2182 zasáhne Zemi 1 ku 2 700.

Dalším potencionálně nebezpečným asteroidem je 1950 DA. Tento vesmírný kámen o průměru 1,3 kilometru má pravděpodobnost zásahu Země daleko menší než Bennu. Šance je 1 ku 34 000 a datum bylo určeno na 3. března 2880. V roce 2056, přesněji 29. srpna, by nás mohl zasáhnout asteroid 2021 EU, který má však velikost pouhých 30 metrů, a tak je pravděpodobné, že pokud by vstoupil do atmosféry, celý by v ní shořel. Podobně je na tom i 2000 SG344, který má 17. září 2071 pravděpodobnost dopadu 1 ku 1 000, ale jeho velikost prakticky vylučuje katastrofický scénář.

Nejbližší datum možného střetu je určeno na 1. května 2027, kdy se k Zemi přiblíží asteroid 2008 JL3. Pravděpodobnost je 1 ku 6 700, ale díky jeho malé velikosti se nepředpokládá, že by vznikly větší škody. U tohoto asteroidu bylo vypočteno, že se k Zemi přiblíží dokonce 44krát do roku 2122. Jeho srážka se Zemí je ale prakticky vyloučena.

Jak se pravděpodobnost určuje?

NASA má svoji stupnici, dle které přiřazuje ke každému blízkozemnímu asteroidu hodnotu 0 až 10. Aktuálně mají všechny asteroidy hodnocení 0, tedy to nejnižší. „Pravděpodobnost kolize je nulová nebo je tak nízká, že je fakticky nulová. Týká se také malých objektů, jako jsou meteory a tělesa, která shoří v atmosféře, stejně jako občasné pády meteoritů, které jen zřídka způsobí škody,“ popsala NASA k hodnocení. To, že do atmosféry vstoupí asteroid totiž neznamená, že jsme v ohrožení. Většina z nich je tak malá, že shoří v atmosféře a zůstane bez povšimnutí.