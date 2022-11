Byl objeven obrovský asteroid, který protíná oběžnou dráhu Země

Fotografie: unsplash.com

Obrovský asteroid s názvem 2022 AP7 byl nahlášen výzkumníky, kteří hledali asteroidy na oběžných dráhách Země a Venuše. Protíná v určitou chvíli oběžnou dráhu Země, což z něj činí potencionálně nebezpečný asteroid. Jeho průměr je odhadován na 1,1 až 2,3 km a jedná se o největší potencionálně nebezpečný asteroid nalezený za posledních 8 let. Podle theguardian.com dokonce patří mezi 5 % největších asteroidů, jaké byly kdy v těchto místech nalezeny.

Pokud by nás takto velký asteroid zasáhl, bylo by to pro Zemi zničující. „Jakýkoli asteroid větší než 1 km je považován za zabijáka planet. Povrch Země by se pravděpodobně výrazně ochladil kvůli slunečnímu záření, které by se nedostalo na planetu. Nastalo by hromadné vymírání, jaké na Zemi nebylo vidět miliony let,“ řekl vedoucí studie Scott Sheppard. Podle vědců se však nemusíme obávat – ačkoliv 2022 AP7 protíná oběžnou dráhu Země, děje se to ve chvíli, kdy se Země nachází na druhé straně Slunce. Postupem času se začne asteroid přibližovat k Zemi blíže, ale to je otázkou staletí a podle Shepparda není oběžná dráha asteroidu dostatečně prozkoumána, aby mohli vůbec vypočítat, zda by se mohl někdy se Zemí střetnout.

Huge ‘planet killer’ asteroid discovered – and it’s heading our way https://t.co/RcMslwpX5g — The Guardian (@guardian) November 1, 2022

Potenciálně nebezpečné asteroidy pečlivě mapuje NASA, ale stále se objevují nové. Je to z toho důvodu, že není možné pozorovat všechny části oblohy. Pozorování u Slunce je velmi obtížné, jelikož sluneční záření ztěžuje objekty vidět. K nalezení 2022 AP7 použili astronomové dalekohled ve chvíli, kdy bylo krátce po západu Slunce, sluneční záře tak neblokovala výhled.

Poslední blízký průlet byl zaznamenán minulý rok v říjnu, kdy asteroid o průměru dvou metrů proletěl nad Antarktidou jen několik tisíc kilometrů nad Zemí. Asteroid 2021 UA1 však vzhledem k jeho velikosti nepředstavoval žádné nebezpečí. Jeho průlet byl však překvapením, jelikož nebyl do poslední chvíle vidět kvůli tomu, že přicházel směrem od Slunce. Katastrofických scénářů o zničení Země se v nejbližší době tedy bát nemusíme. Pokud by se na nás navíc řítil asteroid, NASA již má za sebou úspěšnou misi DART, která dokázala vychýlit dráhu asteroidu.