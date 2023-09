Uplynulo 22 let od teroristických útoků z 11. září

Fotografie: Tereza Lásková, fZone.cz

Dnes si celý svět připomíná teroristické útoky na Spojené státy, kdy dvě letadla narazila do Světového obchodního centra, jedno do Pentagonu a čtvrté letadlo se po zásahu cestujících i posádky zřítilo na zem – nejspíše mělo namířeno na Bílý dům. Katastrofa vedla ke zpřísnění kontrol na letišti i rozpoutání války v Afgánistánu, kdy američtí vojáci hledali deset let Usáma bin Ládina, který byl strůjcem útoků. Nakonec jej našli v Pákistánu a vojáci byli postupně z Afgánistánu staženi. Jak celý útok probíhal?

Světové obchodní centrum

11. září 2001 v 8:47 místního času, narazil Boeing 767 společnosti American Airlines do severní věže Světového obchodního centra v New Yorku. Letadlo narazilo do horní části budovy a ihned po nárazu došlo k výbuchu, což zabilo stovky lidí. Lidé v horních patrech zůstali uvězněni. V tuto chvíli se většina domnívala, že jde – i když o podivnou – nehodu a začala okamžitá evakuace.

Místo se stalo terčem pro živé vysílání, a tak jsme mohli 18 minut po nárazu prvního letadla živě sledovat, jak do jižní věže narazilo druhé letadlo. Boeing 767 společnosti United Airlines narazil do budovy a způsobil obrovskou explozi. V tu chvíli bylo jasné, že o žádnou nehodu nejde a Amerika zažívá teroristické útoky.

Únosci letadel byli podle history.com islámští teroristé ze Saúdské Arábie a dalších arabských zemí a celý útok financovala organizace al-Káida. Celkem 19 teroristům se podařilo do letadel propašovat řezačky na krabice a nože a nastoupit do čtyř letadel směřujících do Kalifornie. Po vzletu převzali řízení a začali letadla směrovat na svůj cíl.

Útok na Pentagon

Ve chvíli, kdy se všichni soustředili na to, aby zachránili co nejvíce lidí z obou věží, došlo k dalšímu útoku – tentokrát na Pentagon. Boeing 757 American Airlines narazil v 9:37 místního času na západní stranu vojenského velitelství Pentagonu. Letecké palivo způsobilo explozi a rozsáhlý požár. Celkově tento nálet zabil 125 lidí, z toho 64 lidí bylo na palubě letadla.

Pád dvojčat a postavení pomníku

Po útoku na Pentagon došlo k nejhoršímu, a to k pádu jižní věže, která se zřítila k zemi 9:59 místního času a vyvrhla obrovský oblak prachu a popela. O necelou půl hodinu později se zřítila i druhá věž. V troskách přežilo jen pár lidí. V obou budovách zahynulo podle britannica.com více jak 2 700 lidí.

Místo obou budov byl na místě postaven pomník, na kterém jsou napsána jména obětí. Při výročí můžete z míst, kde dříve dvojčata stála, pozorovat „Tribute in Light“, což jsou dva jasné sloupy světla sahající až do výšky 100 km. Vedle pomníku byl také postaven mrakodrap Freedom Tower, který byl otevřen v roce 2014. Kongres tento den pojmenoval jako Den patriotů a v roce 2009 bylo 11. září jmenováno Národním dnem služby a památky.