Už je to tady, stroje převzaly vládu! Přinejmenším na YouTube

Fotografie: Frack V., unsplash.com

Píše se rok 2020. Svět zachvátila pandemie nového viru. Kdo není přímo zasažen, musí zásadně změnit svoje návyky, aby se vyhnul nákaze. Nastalého zmatku využije umělá inteligence, aby vytlačila lidi z oblastí, kde až doposud dominovali. Zní to jako prolog k akční sci-fi z 80. let, co říkáte? Ne, je to realita, minimálně u YouTube.