Už je to tu zase. Google se chlubil umělou inteligencí, která tvrdila nesmysly

Fotografie: Google

Pokud jste zkoušeli pracovat nebo si jen povídat s nástroji umělé inteligence, pak jste zjevně narazili na situaci, kdy vám sveřepě tvrdila nějaký nesmysl nebo vyloženou lež. Google takové výstupy hrdě prezentuje jako její přednosti, a to už poněkolikáté.

Sledovat poslední Google I/O bylo vskutku náročné. Samozřejmě, jde o událost věnovanou hlavně profesionálům v oboru, kdy otevírací vystoupení slouží k naznačení směru celé konference a taky pro oznámení pro širší publikum. A jak se dalo čekat, celé se to dá popsat jen dvěma písmeny – AI. Za necelé dvě hodiny použili různí řečníci tuto zkratku celkem 121krát. Toto číslo je tak vysoké, že se jej podařilo dopočítat jen díky vyžití nástrojů umělé inteligence, jak jsme se dozvěděli na závěr.

Prakticky totéž jsme mohli pozoroval loni. Zatímco tehdy Google působil dojmem někoho, kdo se zděšením sleduje jak mu ujíždí vlak, letos si před něj sebevědomě stoupl a snažil se ho zastavit vysypáním kamení na koleje. Ať už vás napadne jakýkoli nástroj a odvětví, kde se dá nasadit generativní umělá inteligence, Google se do toho pustí: hudba, film, vzdělávání – většinu z toho jsme však viděli někde jinde.

Spíše než pro diváky a vývojáře je tak toto představení určené pro akcionáře, aby se jim dalo najevo, že jejich investice do firmy jsou v bezpečí, protože Google už dopředu bojuje s všemožnou konkurencí, jen aby ji nenechal dost vyrůst a ohrozit jeho dominantní postavení.

V tomto ohledu byla většina ukázek ne nutně podvod, ale něco, co lze označit jako „cirkusové číslo“. Pokud máte dost trpělivosti, pak můžete naučit medvěda jezdit po šapitó na motorce. Znamená to ale, že by se měli o svou práci začít bát všichni poslíčci, protože je mohou nahradit medvědi? Rozhodně ne. A přesně tak působí většina toho, co Google předvádí. Už loni to například vypadalo, že Bard nahradí Asistenta, což bude super hlavně díky tomu, že se konečně naučí česky. Ale sliby chyby. Bard už dávno neexistuje a první úniky zdrojového kódu ukazují, že Asistent založený na AI bude mít v telefonu menší pravomoci než ten klasický. (A Google zřejmě dobře ví proč.)

Pokud se vám zasekne fotoaparát, je to nepříjemné...

A co je horšího, Google zde nadšeně prezentuje chyby, kterých se AI ze své podstaty dopouští. Jako by mu nestačilo faux pas kdy předváděl schopnosti Gemini falešnými videi, tentokrát si ani nedal práci s kontrolou toho, co umělá inteligence předvádí. V jedné z ukázek toho, jak se promění vyhledávání na internetu Google slibuje, že z nás jeho AI udělá hotové domácí kutily, ale výsledkem bude spíš Pat a Mat.

...slepým následováním tipů na jeho opravu však napácháte více škody než užitku.

Teoreticky by mělo stačit namířit na nějaký porouchaný spotřebič, ukázat, proč nefunguje a zeptat se na radu. V ukázce takto přestalo fungovat ruční převijení u starého fotoaparátu na kinofilm. A co radí AI? Otevřít dvířka a opatrně vyjmout zaseknutý film. Čistě teoreticky je to správné řešení, avšak otevírat fotoaparát se zaseknutým filmem mimo temnou komoru zcela jistě povede ke zničení všech snímků.

Ale kdo ví, třeba je to od AI záměr, abyste po takovém nezdaru definitivně zanechali experimentování se starým analogovým světem a přenechali svoje snímky jeho službě, která si z nich vydoluje data jako je RZ vašeho vozu, milníky rodinného života a další zpeněžitelné detaily.