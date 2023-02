V ČR odstartovala streamovací služba SkyShowtime. Můžete ji mít za 89 Kč

Fotografie: Petr Vojtěch, fzone.cz

Trh se streamovacími platformami se zahušťuje. Ke známému trojlístku Netflix, HBO Max a Disney+, ke kterému můžeme připočíst ještě Prime Video, domácí Voyo či Prima+, dnes přibyla služba SkyShowtime. Ta je od dnešního rána dostupná i pro české uživatele, a to s velmi přehlednou cenovou politikou. Nabízí se totiž pouze jeden tarif za 179 Kč měsíčně, přičemž sledovat můžete obsah až na 3 zařízeních současně.

Cena je v základu nižší, než kolik si účtuje Netflix, HBO Max, Disney+ nebo Voyo. Kaňkou na kráse je to, že platíme výrazně více než většina Evropanů. Sousední Poláky vyjde měsíční předplatné v přepočtu jen na 126 Kč, Slováky na 142 Kč a Maďary na 122 Kč. Ještě méně pak zaplatí rumunští zájemci, v přepočtu necelou sto korunu. Situaci pro českého zákazníka zachraňuje počáteční 50% sleva, díky které můžete službu využívat za 89 Kč měsíčně. Co proto musíte udělat? Nutná je registrace a začátek využívání do 11. dubna. Následně budete mít službu vždy s 50% slevou do doby, než ji přestanete platit. V praxi to znamená, že i kdyby v letech budoucích došlo ke zdražení, vy budete mít stále nárok na zmíněnou slevu.

Společnost prozatím potvrdila aplikace pro Android, iOS, Apple TV, Android/Google TV, LG TV (webOS) a dnes přibyla také podpora chytrých televizí Samsung s operačním systémem Tizen. Podmínkou je rok výroby 2017 a mladší. Do budoucna by měly přibýt například i aplikace pro herní konzole Xbox a Playstation.

Pakliže si službu pořídíte, získáte přístup k produkci od Universal Pictures a Paramount Pictures, obsahu pro děti a rodinu a výběru ikonických titulů z knihoven a boxů od Nickelodeon, DreamWorks Animation., Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios a Peacock. Jmenovitě se můžete těšit na tituly jako Čelisti, Kmotr, Forrest Gump, Top Gun: Maverick, Jurský Svět, sérii Pátek třináctého nebo seriály Kancl, Dr. House a novinku Tulsa King se Sylvestrem Stalonem v hlavní roli.

V nabídce se objeví i některé tituly, které byly původně připravené pro HBO, jde například o loňskou minisérii Spolu a hladoví. Lákadlem má být i zbrusu nová minisérie Vítěz od českého režiséra Jana Hřebejka. Dobrou zprávou je, že SkyShowtime myslí na české diváky a mnoho titulů by mělo mít české titulky i dabing. V jeho případě však ne vždy půjde o vám známou verzi. Společnost u některých titulů sáhla po vytvoření nového českého dabingu, což se týká například hororové série Pátek třináctého.