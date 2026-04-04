Co má společného Tim Cook a Pablo Escobar? Oba se vyhýbají vlastnímu produktu

Pabla Escobara není potřeba blíže představovat, tento nejznámější drogový dealer zemřel už před 33 lety, ale jeho popularita neklesá, právě naopak – točí se o něm filmy, seriály a dokumenty, jeho výstřední život totiž nabízí spoustu spektakulárních okamžiků, jako byla jeho kandidatura na prezidenta, zamoření kolumbijské džungle hrochy a samozřejmě jeho obratné kličkování před rukou zákona.
Proto vás srovnání v titulku s Timem Cookem může překvapit. Tento pán je úctyhodný ředitel jedné z nejhodnotnějších společností na světě, je v Bílém domě jako doma a média nadšeně hltají každý jeho výrok. Ten poslední, který pronesl v rozhovoru pro pořad Good Morning America (goodmorningamerica.com), ale poněkud překvapil. Cook mluvil o 50 letech existence společnosti, které šéfuje. Zprvu jel klasickou korporátní linku a vyzdvihoval vše, co je podle něj na Applu dobré – jak mění celý sektor elektroniky, podporuje lidskou kreativitu a dokonce zachraňuje životy. Pak se jsme se ale dočkali nečekaného zvratu.
„Nechci, aby je (iPhony) lidé používali příliš často,“ řekl. „Nechci, aby se lidé dívali víc do smartphonu než do očí druhým, protože pokud jen donekonečna scrollují, takhle by svůj den trávit neměli. Jděte ven a užijte si přírodu.“ Pak se zase vrátil do role a věnoval se pokroku Applu ohledně umělé inteligence a plánech na přesunutí výroby do USA.
Pokud jste pečlivě sledovali dokumenty o Escobarovi, pak víte, že se kokainu vyhýbal a jeho neřestmi byl pouze alkohol a marihuana. I proto žil relativně dlouho a mohl podniknout tolik věcí, podle nichž lze dnes točit celé televizní seriály. Kokainu totiž rozuměl jako nikdo jiný. Jeho pravidlem se snaží řídit i další drogoví bossové a hláška „Never get high on your own supply“ (Nikdy se nesjížděj svým zbožím) je součástí mnoha filmů a populární memové kultury.
Nejde jen o nějaké chvilkové zakolísání jendotlivce. Třeba Elon Musk podle časopisu Fortune (fortune.com) lituje toho, že svému četnému potomstvu nijak neomezuje čas na sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že koupil Twitter, přejmenoval ho na X a do jeho chodu aktivně zasahuje, asi tuší, že algoritmy nebudou vždy jen neškodné.
To jiní šli dále. Mnozí technologičtí miliardáři podle deníku The Guradian (theguardian.com) chrání své děti před produkty, díky nimž zbohatli. Že to není přehnaná úzkost, rozhodl tento týden i soud, který rozhodl, že Apple a Meta jsou odpovědní za návykovost svých sítí a Snap s TikTokem totéž uznaly, aby nemusely k soudu.
Slova Tim Cooka, že bychom neměli tolik hledět do mobilů, není jen náhodné uklouznutí, ale dobře skrývané hluboké přesvědčení, že to, co dělá, nemusí být úplně správné. Ale stejně jako Escobar to ani Cook nikdy nepřizná naplno, protože oba dva jejich podniky jsou rozjeté vlaky plné peněz, které nelze zastavit.