Dnes narazí kosmická loď DART do asteroidu. Dívejte se online

Kosmická loď DART byla navržena pro to, aby narazila do asteroidu a pokusila se ho vychýlit z jeho oběžné dráhy. Cílem je asteroid Dimorphos, který obíhá kolem Didymose. Ani jeden asteroid nepředstavuje pro Zemi nebezpečí, NASA však chce vyzkoušet, zda by bylo možné v případě ohrožení Země takové vychýlení provést.

Mise DART (Double Asteroid Redirection Test) odstartovala z Vandenbergovy letecké základny na Floridě 24. listopadu minulého roku. Než kosmická loď narazí do Dimorphose, který má v průměru asi 160 metrů, zrychlí přibližně na 22 000 km/h a poté čelně narazí do asteroidu. DART je asi 100krát menší, takže asteroid nezničí, jen se ho pokusí vychýlit z jeho oběžné dráhy.

Just 1⃣ more day! DART will become the first-ever space mission to demonstrate #asteroid deflection by kinetic impactor. Are you ready to watch history in the making? 💥🛰️



Watch @NASA's #DARTMission LIVE tomorrow at 6pm ET. ▶️➡️ https://t.co/CRmd7X4Ku1@NASASolarSystem @JHUAPL pic.twitter.com/QMQ3YP98ym