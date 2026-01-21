Jaké technologie nás opustily v roce 2025?

Skype
Bezesporu jedno z největších jmen, které loni odešlo ze scény, byl Skype. Technologie pro volání a videohovory mezi počítači a později i telefony prodělala neuvěřitelný vývoj od nenápadného estonského startupu, přes jméno, které funguje jako synonymum dané činnosti, až po pomalé chřadnutí pod křídly Microsoftu, který loni na jaře oznámil konec po více jak dvou dekádách provozu.
Google Asistent
Stejně zvučné jméno byl i Google Asistent, který se po dlouhá léta staral o hlasové ovládání telefonů s Androidem. Nebyl nijak zvlášť chytrý, muselo se s ním komunikovat specifickými frázemi, ale pak toho zvládl hodně. Nakonec mu ale „vzala práci“ umělá inteligence v podobě mnohem chytřejšího asistenta Gemini. A to je dobrá zpráva, protože novinka už zvládá češtinu.
Humane AI Pin
Naopak zařízení pro práci s umělou inteligencí AI Pin jsme sotva poznali a jen vybraní (ne)šťastlivci si na něj mohli fyzicky sáhnout. Po necelém roce skončil předčasně pokus společnosti Humane nahradit smartphone bezobrazovkovým nositelným zařízením poháněným umělou inteligencí. Teoreticky zněl koncept AI asistenta, který promítal obrazovku na vaši ruku nebo povrch, docela zajímavě. Ale provedení AI bylo zcela špatné. Od samého začátku recenzenti kritizovali zařízení za 700 dolarů z mnoha důvodů, včetně vadného projektoru, přecitlivělé reakce na gesta rukou, nepřesných odpovědí AI a problémů s přehříváním. Brzy se začaly hromadit vrácené kusy AI Pinu a společnost Humane v únoru 2025 ukončila podporu.
Meta Ověřování faktů
Sociální sítě obvykle nejsou spolehlivým zdrojem informací a od loňského ledna to platí dvojnásob. Na začátku druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa zahájil Mark Zuckerberg svou proměnu v duchu hnutí MAGA. Ta začala ukončením programu Meta pro ověřování faktů, který byl podle videozprávy na Facebooku „příliš politicky zaujatý“. Prezident Trump obvinil sociální sítě z cenzury pravicového obsahu a Zuckerberg tím, že program zrušil, tento názor zřejmě podpořil. „To, co začalo jako hnutí za větší inkluzivitu, se stále více používá k potlačování názorů a vyloučení lidí s odlišnými myšlenkami, a to zašlo příliš daleko,“ řekl Zuckerberg ve videu.
Twitter tečka com
Je zřejmé, že Twitter byl již dávno zrušen a nahrazen platformou X Elona Muska. X se však letos rozhodlo zrušit doménu Twitter. Stručně řečeno: šlo o krok, který měl zničit poslední zbytky toho, co kdysi bývalo Twitterem. Na sociální síť se stále můžete dostat zadáním „Twitter.com“, ale ve všech ohledech je tato webová stránka plně součástí X Elona Muska.
Google Dark Web reports
Google je známý tím, že experimentuje s novými produkty a bez okolků je ruší. Existuje dokonce webová stránka věnovaná hřbitovu Google s názvem Killed by Google (killedbygoogle.com), která zahrnuje klasické neúspěchy Google, jako je Google Glass, i nové oběti. Nedávno se Google rozhodl ukončit službu Dark Web Report, která upozorňovala uživatele Google, pokud se jejich osobní údaje objevily na dark webu. Tato služba byla spuštěna teprve v roce 2024 a mohla být užitečným a praktickým nástrojem pro kybernetickou bezpečnost, ale nedostala šanci se prosadit.
Medvídek Kumma
Ještě kratší život měl produkt pojmenovaný Kumma v podobě roztomilého plyšového medvídka s šálou. Jeho vzhled ale nebyl takový problém, jako spíš jeho mysl, kterou poháněl model GPT-4o. Možná nebylo nikdy dobrým nápadem vybavit dětskou hračku takovou technologií, vzhledem k tomu, že chatboty mají sklon k halucinacím, poskytují pochybné rady a zabývají se tématy, která jsou pro děti nevhodná.
Problémy tak na sebe nenechaly dlouho čekat. Výrobce hraček FoloToy stáhl v listopadu hračku z . Rozhodnutí následovalo po znepokojivé zprávě organizace na ochranu spotřebitelů Public Interest Research Group (PIRG). Zpráva PIRG zjistila, že hračka poskytovala podrobné pokyny k zapálení různých předmětů, hovořila o sexuálních úchylkách a dávala tipy, jak se dobře líbat nebo jak začít s BDSM praktikami.