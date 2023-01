Kolem Země proletí asteroid, který byl objeven před několika dny

I přes to, že NASA neustále hledá vesmírné objekty, které by mohly být potencionálně nebezpečné pro Zemi a na svém seznamu jich má opravdu dost, stále se objevují nové, které pro Zemi nejsou nebezpečné, ale prolétají opravdu blízko. Naposledy jen před pár dny (21. ledna) objevil astronom Gennadiy Borisov pomocí observatoře MARGO na Krymu asteroid, který dostal pojmenování 2023 BU. Tento asteroid nás ve čtvrtek 26. ledna mine ve výšce asi 3 500 km nad Zemí.

Průlet bude opravdu blízko – pokud bychom jej přirovnali ke vzdálenosti Měsíce od Země, asteroid se bude nacházet asi ve 3 % této vzdálenosti. I satelity na geostacionární oběžné dráze obíhají Zemi výše – přibližně 35 800 km. Ačkoliv se bude asteroid nacházet tak blízko, není možné jej vidět pouhým okem. Jeho velikost mezi 4 až 8,5 metry a tmavá barva z něj dělá prakticky neviditelný objekt na obloze.

Here it is asteroid 2023 BU, safely coming extremely close to us in a couple of days (10.000km from Earth0s center, 1/4 of the distance of geostationary sats). We capture it minutes ago and will show it live to you at the flyby time!

