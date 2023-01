Vyzkoušeli jsme doposud skrytý teploměr a vlhkoměr v HomePodu mini

Fotografie: Martin Fajmon, fZone.cz

S příchodem iOS 16.3 Apple aktivuje zajímavou funkci HomePodu mini, která byla doposud skrytá. Ne snad, že by se o hardwaru uvnitř zařízení nevědělo, iFixit odhalil, že uvnitř HomePodu mini se opravdu nachází vše potřebné pro měření vlhkosti a teploty, konkrétně čip Texas Instruments HDC2010. Jde o extrémně malý čip o rozměrech 1,5 × 1,5 mm, který je v blízkosti přívodního napájecího kabelu.

Spekulovalo se o tom, že Apple tento čip bude využívat jen k interním účelům, tedy například pro servisní techniky nebo pro kontrolu hardwaru. Nakonec se však ukázalo, že Apple jen čekal na ten správný čas a s příchodem iOS 16.3 zpřístupní teploměr i vlhkoměr pro všechny. My jsme si tedy nainstalovali betu 16.3 na iPhone i HomePod mini a vyzkoušeli, zda vše funguje, jak má. Vzhledem k tomu, že se jedná o nestabilní beta software, návod na stažení zde nabízet nebudeme.

Proč až teď?

Za pozdějším spuštěním zřejmě stojí problémy s kalibrací, protože senzor je uvnitř zařízení, které samo o sobě vyzařuje teplo, primárně v momentech, kdy je nuceno přehrávat hudbu po delší dobu a na vysokou hlasitost.

O tom, že v takovém případě může být měření méně přesné, informuje i samotný Apple. Navíc se dozvídáme, že hned po spuštění HomePodu mini je nutné počítat s prodlevou, kdy se senzory kalibrují.

Co umí a proč byste to měli potřebovat?

Jakmile nainstalujete aktualizace, je třeba nechat HomePod mini nechat chvíli „přemýšlet“. V této době kalibruje své senzory, následně zobrazí aktuální vlhkost a teplotu. Celý proces zabral asi hodinu. Výsledky jsme porovnávali s Eve Room, Eve Weather a Netatmo Smart Home Weather Station, což jsou specializovaná zařízení pro měření teploty a vlhkosti, potažmo kvality ovzduší. Výsledky se téměř při všech srovnání v průběhu dne shodovaly s naprosto minimální odchylkou, u vlhkosti šlo zhruba o 2 %, u teploty 0,5 stupně Celsia. Lze navíc předpokládat, že během pár dnů se tyto rozdíly ještě zmenší. Je tedy jasné, že HomePod mini teploměr a vlhkoměr bez problému zastoupí, alespoň tedy ve většině případů.

Potěší, že Apple umožní nastavení různých automatizací na základě toho, jak se mění teplota a vlhkost v průběhu dne. Můžete si tak třeba nastavit, že při poklesu vlhkosti pod nastavenou mez se automaticky spustí zvlhčovač nebo například při vzrůstu teploty se automaticky sepne klimatizace. Samozřejmě za předpokladu, že máte inteligentní zvlhčovač a klimatizaci nebo používáte dálkový ovladač s Apple HomeKit, například Tado. Při troše snahy však jde i nekompatibilní příslušenství přesvědčit, že Apple HomeKit podporuje, což vědí čtenáři seriálu HomeBridge.

Apple HomePod mini – aktualizace iOS 16.3

Pokud nemáte inteligentní klimatizaci či zvlhčovač, můžete si na pomoc přivolat například chytrou žárovku. Automatizaci lze například nastavit tak, že v případě, že vlhkost vzroste například nad 50 %, světlo chytré žárovky se rozsvítí červeně a upozorní vás alespoň vizuálně. My jsme automatizace vyzkoušeli a k sepnutí scény dochází prakticky okamžitě, bez prodlev.

Překvapení, které potěší

U Applu nejsme příliš zvyklí, že by přidával funkce do starých zařízení, už kvůli tomu, aby byl zákazník motivován k tomu si zakoupit nové zařízení. HomePod mini však není lecjaké zařízení, zprvu, jde o reproduktor, hlasový asistent, ovšem i centrální mozek vaší chytré domácnosti HomeKit, protože funguje jako Domácí centrum. Aktualizací tak Apple vylepšil něco, co již delší dobu funguje, a není tak nucen představovat nové zařízení, které by zbytečně zahltilo výrobní kapacity, jež Apple aktuálně potřebuje spíše pro iPhony a MacBooky.