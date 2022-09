Disney+ Day je tady. Kromě zajímavých premiér přináší také speciální nabídku

Disney+ Day je tady. Dnes přichází na streamovací platformu Disney+ mnoho exkluzivních novinek. Vedle filmu Thor: Láska jako hrom od studia Marvel to bude i film o filmu Assembled: Jak se natáčel film Thor: Láska jako hrom, dále Obi-Wan Kenobi: Jediův návrat, Tierra Incógnita: Utajená země, Svatební sezóna, Pinocchio, Auta na cestách nebo nová biografická minisérie MIKE. To ale není všechno.

*drum roll please* 🥁 Introducing… the #DisneyPlusDay offer! ➕



Get 1 month of #DisneyPlus for only $1.99, now through September 19. pic.twitter.com/M0Op0LlSOM