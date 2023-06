Zapomeňte na ChatGPT. Tato umělá inteligence za vás roztřídí prádlo

Už od začátku roku jsme zavaleni zprávami o tom, co zvládne umělá inteligence. Píše celé knihy a rovnou si je i zrecenzuje. Pokouší se zasáhnout do soudních pří. A vlastně vůbec nikdo si nemůže být jist svou prací. Na druhé straně existují úkony, které by se mohla naučit mnohem snáze a jsou pro lidstvo neméně přínosné.

Například takové praní prádla. Pračky toho zvládnou hodně, odstraní většinu těžké práce, kromě úvodního kroku. Tím je roztřídění nevábně zapáchajícího obsahu prádelního koše na hromádky podle barevnosti. A přesně to by měl zvládnout projekt Tidybot, na kterém spolupracují zástupci Princetonu, Stanfordu a dokonce i Googlu.

Tidybot: Personalized Robot Assistance using Large Language Models



