„Dá se na tom hrát DOOM“ je oficiálně novou marketingovou metodou

Střílečka z pohledu první osoby vydaná už v roce 1993 si vysloužila nejen nesmazatelné místo v srdcích mnoha hráčů, ale postupem času se stala symbolem pro technickou vynalézavost – to když nacházela cestu na stále nová a velmi neobvyklá zařízení. Z původní a ryzí zábavy se ale nakonec, jak už to tak bývá, stal jen čistý marketing.

Odpoledne po škole strávené u kamaráda hraním na počítači a snaha dostat pomocí balíčku plného disket nějakou tu hru do svého počítače – tak zhruba takové vzpomínky má skoro každý, kdo s hraním začínal v 90. letech minulého století. Rozhodně při tom nemohl minout titul DOOM, který byl technologicky dostatečně inovativní, ale zároveň zábavný na to, aby si vysloužil místo v každém historickém přehledu.

I z toho důvodu se DOOM stal velmi oblíbený u nejrůznějších elektronických kutilů, kteří své schopnosti demonstrují tak, že hru spouští na různých zařízeních, která k tomu původně nebyla určena. Šlo například o fotoaparáty, chytré lednice a další. Zprvu šlo o zábavnou kratochvíli, ale postupem času dostaly některé pokusy vážnější podtext. Například spuštění na těhotenském testu vyvolalo diskusi, zda-li taková věc musí být vybavena elektronikou, která se promění v nebezpečný odpad.

A právě takto upravený těhotenský test inspiroval vědkyni z MIT, aby představila prozatím nejšílenější „zařízení“ pro hraní DOOMa – útroby bakterie E.coli. I když hraní je silné slovo, protože fluorescenční proteiny uvnitř těla bakterie vykreslí jeden snímek zhruba za devět hodin.

Marketing si vše přivlastní

Lauren Ramlanové se ale povedl husarský kousek nejen v oblasti biotechnologií, ale hlavně marketingu. Kdyby svoje dovednosti prezentovala pomocí běžných vědeckých faktů, nejspíše by zcela zapadly. Ve spojení s DOOMem však její snažení zarezonovalo napříč celou řadou médií – od těch odborných, po ty populárně naučné, přes herní, až po ta celospolečenská. Čili obligátních patnáct minut slávy, ale ve veškeré své nádheře.

Něco takového nemohlo zůstat bez povšimnutí u těch, kteří se získáváním pozornosti zabývají profesionálně – u marketérů nejrůznějšího druhu. A netrvalo to ani měsíc a už se po internetu šíří zpráva o tom, že na chytré sekačce běží DOOM. V kontextu jiných zařízení to není zas až tak překvapivé. Nestojí za tím však žádný nadšený amatér, ale samotný výrobce, respektive jeho marketingový tým.

Zatím na to řada novinářů skočila a napříč internetem se tato zpráva šíří více, než kolik by daný výrobek zasluhoval. To ale všem dojde o pár týdnů až měsíců později, kdy budeme zaplaveni vysavači, kávovary, či snad i erotickými hračkami, na kterých tato legendární hra běží.